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Gecce Magazin Haberleri

Aytaç Şaşmaz'dan Hande Doğandemir açıklaması!

Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz, birlikte Etiler'de görüntülendi. İkili, basın mensuplarının, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var"  diyerek cevap verdi.

Aytaç Şaşmaz'dan Hande Doğandemir açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2023 13:33

 

Aytaç Şaşmaz, tüm bunların ardından önceki gün meslektaşı Hande Doğandemir ile baş başa yemej yedi. Etiler’deki bir mekana giden ikili, çıkış kapsında aynı araca bindi. Şaşmaz ile Doğandemir'in birlikte görüntülenmesi, kafaları karıştırdı.

Aracının camını açarak basın mensuplarıyla sohbet eden Aytaç Şaşmaz, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" yanıtını verdi. Yeni tiyatro oyununa Hande Doğandemir'le başladıklarını ifade eden Şaşmaz, "Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz" dedi.

 

 

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