Aytaç Şaşmaz'dan Hande Doğandemir açıklaması!

Aytaç Şaşmaz, tüm bunların ardından önceki gün meslektaşı Hande Doğandemir ile baş başa yemej yedi. Etiler’deki bir mekana giden ikili, çıkış kapsında aynı araca bindi. Şaşmaz ile Doğandemir'in birlikte görüntülenmesi, kafaları karıştırdı.





Aracının camını açarak basın mensuplarıyla sohbet eden Aytaç Şaşmaz, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" yanıtını verdi. Yeni tiyatro oyununa Hande Doğandemir'le başladıklarını ifade eden Şaşmaz, "Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz" dedi.