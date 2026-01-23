‘Aynı Yağmur Altında’nın Kadrosu İlk Kez Aynı Karede!

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’nın afişi yayınlandı.

Yayın Tarihi : 23-01-2026 16:20

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin’in yer aldığı dizinin afişi göz kamaştırdı. 

Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmak için gün sayan ‘Aynı Yağmur Altında’, yayınlanan afişi ve tanıtımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren yapım güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Aşklarının Bedeli Ağır Olacak


Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın hayatı Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali’yle yolları İstanbul’da yeniden kesişecektir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa’nın aşkı, ikisinin de felaketi olacaktır…

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

‘Aynı Yağmur Altında’ yakında atv’de!

