ATM’lerde Para Çekme İşlemlerinde Değişiklikler

ATM’lerde Para Çekme İşlemlerinde Değişiklikler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2024 13:37

Enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı, bankaları ATM işlemlerinde radikal değişiklikler yapmaya itiyor. Birçok banka, 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanıma kapatma kararı aldı ve para çekme/yatırma limitlerinde değişiklikler yaptı.

Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyonun Etkileri

Bankaların aldığı bu kararlar, ülkedeki ekonomik belirsizliğin ve enflasyonun ciddiyetini bir kez daha vurguluyor. Belirlenen limitin altındaki miktarların sadece ATM'ler aracılığıyla işlem görebileceği ve şubelerden çekilip yatırılamayacağı konusunda duyurular yapıldı.

Yaşlı ve Teknolojiye Uzak Kesimin Endişeleri

Özellikle teknolojiye uzak olan ve okuma yazma bilmeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, emekliler ve tüketiciler, ATM'lerde yapılan değişikliklere karşı endişe duyuyorlar. Bu durum, bankaların önemli bir kesiminin günlük finansal işlemlerini gerçekleştirmede zorluk yaşamasına neden olabilir.

Bankaların Karşı Önlemleri ve Eleştiriler

Bankalar, bu önlemleri alırken, banka veznelerinden nakit para çekme/yatırma limitini artırdılar. Ancak Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz'in belirttiği gibi, ATM işlemlerini zorunlu hale getirmenin tüketici haklarına aykırı olduğu eleştirileri bulunuyor.

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