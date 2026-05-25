Arka Sokaklar'ın Avukatı Başak'tı Şimdi Ajan Oldu!

Ekranların sevilen yüzü Perihan Ünlücan bu kez dijital dünyayı sallamaya geliyor! Son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni ajans ve istihbarat dizisiyle el sıkıştı. Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken aksiyon dolu yapım için resmi imzalar atıldı.

Arka Sokaklar ve Bahar'ın Ardından Rota Dijital!

Fenomen dizi "Arka Sokaklar"da tam 4 sezon boyunca avukat Başak karakterine hayat veren ve İlker İnanoğlu ile şahane bir partnerlik yakalayan Perihan Ünlücan televizyon izleyicisinin hafızasına kazınmıştı. Bu uzun soluklu maceranın ardından son olarak "Bahar" dizisine konuk oyuncu olan başarılı aktris performansıyla yine tam not almıştı. Deneyimli oyuncu televizyon projelerine kısa bir ara vererek rotasını dijitale çevirdi ve kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı.

İstihbarat Dünyasının Perde Arkası: "Espiyonaj"

Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü'nün üstlendiği NetVizyon imzalı projenin adı "Espiyonaj" olarak netleşti. tabii platformunda yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda ise aksiyon dünyasının usta ismi Onur Tan oturuyor. 10 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan yapım milli güvenlik ve istihbarat dünyasının perde arkasındaki tehlikeli operasyonları ekrana taşıyacak.

Kadroya dahil olan Perihan Ünlücan dizide çok kritik bir rolle karşımıza çıkacak. Başarılı oyuncu istihbarat teşkilatının özel tim ekibinde görevli "Ayşen" karakterine hayat verecek. Sahadaki operasyonlarda aktif rol oynayan bir ajanı canlandıracak olan Ünlücan kariyerinde de ilk kez bir istihbarat görevlisini oynamış olacak. Sezon öncesi dizi kulislerini hareketlendiren bu transfer şimdiden büyük merak uyandırdı.