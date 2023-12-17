Annelik Sırlarıyla Özel Nostaljik Bir Lezzet: Sımsıcak Anne Kurabiyesi!

Annelik Sırlarıyla Özel Nostaljik Bir Lezzet: Sımsıcak Anne Kurabiyesi!

Annelik Sırlarıyla Özel Nostaljik Bir Lezzet: Sımsıcak Anne Kurabiyesi!
KADIN
Yayın Tarihi : 17-12-2023 13:43

Evinizin mutfağında çocukluğunuzun kokularını canlandırmaya ne dersiniz? İşte size, annenizin ellerinin dokunuşunu hatırlatan, kıyır kıyır bir lezzet sunan özgün bir anne kurabiyesi tarifi! Bu tarif, sadece bir tat değil, anılarla dolu bir lezzet şöleni sunacak. Anne kurabiyesi, sadece bir yemek tarifi değil, çocukluğun sıcak kucaklarına açılan bir kapıdır. Her ısırık, geçmişinizi çağrıştıran bir hikaye anlatır. Sanki anneniz sizi çağırıyormuş gibi hissedeceksiniz. Şimdi, mutfakta zaman makinesine binmeye hazır mısınız?

Malzemeler:

Malzeme Miktar
Yoğurt 1,5 su bardağı
Şeker 1,5 su bardağı
Sıvı Yağ 1 su bardağı
Karbonat 1 tatlı kaşığı
Un 4-5 su bardağı
Yumurta Sarısı 1 adet
Şeker (Üzerine Serpmek İçin) İsteğe bağlı

Tarif:

  1. Geniş bir kapta yoğurt, şeker, sıvı yağ, ve karbonatı ekleyin.
  2. Malzemeleri homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun. Ele yapışmayan bir cıvıklık elde etmek önemlidir.
  3. Cevizden büyük parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin. Boyutu tamamen sizin tercihinize bağlıdır.
  4. Yumurta sarısını üzerlerine sürün ve isteğe bağlı olarak şeker serpin.
  5. 150 derece önceden ısıtılmış fırında, içini çeke çeke 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan bu harika lezzet, sizi çocukluğunuza götürecek. Sımsıcak anne kurabiyeleri, evinizde nostaljik bir atmosfer yaratacak ve her ısırıkta geçmişinizi anımsamanıza yardımcı olacak. Şimdi, bu tarifi deneyin ve mutfakta yaratıcılığınızı konuşturun. Afiyet olsun!

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