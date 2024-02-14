Akbank Mobil İle Yüzde Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi: Yeni Müşterilere Özel Kampanya!

Akbank, mobil bankacılık hizmetleriyle müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni müşteriler için başlatılan kampanya kapsamında, Akbank Mobil üzerinden Akbanklı olanlara özel %0 faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Detaylar ve koşullar şu şekilde:
%0 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyen ve ilk defa mobil bankacılık hizmetlerine katılan müşteriler, toplamda 30.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için 22 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerlemeniz gerekmektedir.
Kampanya Detayları:
- İlk defa mobil bankacılığa katılan müşteriler, 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilirler.
- Başvurunun onaylanması durumunda, kredi kullanımı Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 10.000 TL'dir. Kredi vadesi maksimum 6 aydır.
- Kredi masrafını içeren örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Örnek Yıllık Maliyet Tablosu:
|Kredi Tutarı (TL)
|Aylık Faiz Oranı
|Vade (Ay)
|Kredi Tahsis Ücreti (TL)
|Hayat Sigortası Prim Tutarı (TL)
|Aylık Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL)
|Efektif Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Maliyet Oranı)
|10.000
|%0
|6
|57,5
|112,57
|1.666,67
|10.057,50
|%1,9982
|10.000
|%3,50
|6
|57,5
|0
|1.941,91
|11.708,97
|%74,1048
Kampanya Koşulları:
- Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanabilir.
- Daha önce mobil bankacılık hizmetlerinden %0 veya %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.
- Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Akbank Mobil ile %0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak, ihtiyaçlarınızı uygun koşullarla karşılayabilirsiniz. Hemen Akbank Mobil'i indirin ve kampanyadan faydalanmak için adımları takip edin!