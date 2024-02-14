Akbank Mobil İle Yüzde Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi: Yeni Müşterilere Özel Kampanya!

Akbank, mobil bankacılık hizmetleriyle müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni müşteriler için başlatılan kampanya kapsamında, Akbank Mobil üzerinden Akbanklı olanlara özel %0 faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Detaylar ve koşullar şu şekilde:

%0 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyen ve ilk defa mobil bankacılık hizmetlerine katılan müşteriler, toplamda 30.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için 22 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerlemeniz gerekmektedir.

Kampanya Detayları:

İlk defa mobil bankacılığa katılan müşteriler, 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilirler.

Başvurunun onaylanması durumunda, kredi kullanımı Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 10.000 TL'dir. Kredi vadesi maksimum 6 aydır.

Kredi masrafını içeren örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Örnek Yıllık Maliyet Tablosu:

Kredi Tutarı (TL) Aylık Faiz Oranı Vade (Ay) Kredi Tahsis Ücreti (TL) Hayat Sigortası Prim Tutarı (TL) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) Efektif Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Maliyet Oranı) 10.000 %0 6 57,5 112,57 1.666,67 10.057,50 %1,9982 10.000 %3,50 6 57,5 0 1.941,91 11.708,97 %74,1048

Kampanya Koşulları:

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanabilir.

Daha önce mobil bankacılık hizmetlerinden %0 veya %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Akbank Mobil ile %0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak, ihtiyaçlarınızı uygun koşullarla karşılayabilirsiniz. Hemen Akbank Mobil'i indirin ve kampanyadan faydalanmak için adımları takip edin!