Akaryakıt fiyatlarında araç sahipleri tabelayı takip edemiyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, Türkiye'deki vatandaşların cebine de yansımaya başladı. Son zamlarla birlikte benzin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Benzin Fiyatlarına Yeni Zam

Salı günü motorin fiyatlarına yapılan zammın ardından, bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş artacak. Bu, İsrail-Hamas çatışmalarının etkisinin akaryakıt piyasasında nasıl hissedildiğinin bir göstergesi.

Benzinin Litre Fiyatı Ne Olacak?

Yeni zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 35 lira 12 kuruşa, Ankara'da 35 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 85 kuruşa çıkacak.

İsrail-Hamas Çatışmalarıyla Rüzgar Tersine Döndü

Ekim ayının başlarında benzin fiyatlarında peş peşe indirimler yaşanmıştı. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarının şiddetlenmesi, petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte akaryakıt piyasasını olumsuz etkiledi.

Seçim Sonrası Fiyat Artışı

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerindeydi. Ancak seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. Bu, ekonomik dalgalanmaların ve uluslararası gelişmelerin fiyatlara etkisini gösteriyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanışı

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanışı spesifik bir metoda dayanıyor. Özellikle Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.