8 Mayıs Saat 13:30'dan Sonra Emeklinin Hesabına 12300 TL Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı...

8 Mayıs Saat 13:30'dan Sonra Emeklinin Hesabına 12300 TL Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-05-2024 10:20

Emekliler için beklenen gün geldi çattı! Artık beklenen tarih olan 8 Mayıs saat 13:30 itibarıyla emeklilerin hesaplarına 12300 TL yatırılacak. Bu beklenen müjde, resmi gazetede duyuruldu ve emeklilerin yüzlerini güldürecek nitelikte. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, bu özel avantajdan yararlanmak isteyen emeklilere 12300 TL nakit avans başvurusu imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası 12300 TL Nakit Avans Başvurusu

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunulan 12300 TL nakit avans için başvuru sürecini başlattı. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında belirtilen tarih olan 8 Mayıs saat 13:30'dan sonra hesaplarına yatırılacak olan bu miktar, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük ölçüde katkı sağlayacak.

Vakıfbank 12300 TL Nakit Avans Başvurusu

Vakıfbank da emeklilere yönelik olarak 12300 TL nakit avans imkanı sunuyor. Emekliler, Vakıfbank şubelerine giderek veya mobil uygulama üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. Bu özel avantaj sayesinde emekliler, beklenen nakit desteğine hızlıca ulaşabilecekler ve maddi sıkıntılarını hafifletebilecekler. Emekliler için sunulan bu özel fırsat, emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve hayatlarını kolaylaştırmalarına büyük ölçüde katkı sağlayacak. Özellikle de beklenen tarih olan 8 Mayıs saat 13:30'dan sonra hesaplara yatırılacak olan 12300 TL, birçok emeklinin yüzünü güldürecek ve hayatlarını kolaylaştıracak.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı DUYURDU: 15 Milyon 300 Bin Emekli İçin EK Ödeme Duyurdu! 24.000 TL'ye Kadar HESAPLARDA! Cumhurbaşkanı DUYURDU: 15 Milyon 300 Bin Emekli İçin EK Ödeme Duyurdu! 24.000 TL'ye Kadar HESAPLARDA!
Vakıfbank 150.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi, Başladı! 150.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek! Vakıfbank 150.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi, Başladı! 150.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek!
10 BİN TL Ödeme! 10 Gün İçinde DENİZBANK Üzerinden Başvuru Yapan TC Vatandaşları Hesabına Atacak! 10 BİN TL Ödeme! 10 Gün İçinde DENİZBANK Üzerinden Başvuru Yapan TC Vatandaşları Hesabına Atacak!
Emekli Maaşlarını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar 10-50 Bin TL Arasında Ödeme! Emekli Maaşlarını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar 10-50 Bin TL Arasında Ödeme!
Saba Tümer: Saba Tümer: "Bir yıl boyunca aşk orucu tuttum"
Beşiktaş'ın Yıldızı Parlıyor: Ernest Muçi'nin Kupa Zaferi ve Süper Lig Performansı Beşiktaş'ın Yıldızı Parlıyor: Ernest Muçi'nin Kupa Zaferi ve Süper Lig Performansı
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
  • 02-05-2024 17:55

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı:
  • 03-05-2024 10:42

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı: "Ellerimde Çiçekler..."

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!