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6 sene erken emekli olma fırsatı SGK'dan geldi! Her çocuk için 2 yıl ek süre...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı şartlar altında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor.

6 sene erken emekli olma fırsatı SGK'dan geldi! Her çocuk için 2 yıl ek süre...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 18:56

Anneler, çocukları için; erkekler ise askerlik hizmeti nedeniyle erken emekli olma hakkına sahiptir. Ayrıca malulen emekli olma hakkı da bulunmaktadır. Günümüzde birçok kişi bu yollarla maaşlarını erken almaktadır. İşte tüm bu detayları sizlere sunuyoruz.

Her yıl, prim, sigorta ve yaş şartlarını yerine getiren milyonlarca kişi, emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Ancak nadir durumlarda, erken emeklilik hakkı da tanınmaktadır. Erkekler, askerlik hizmeti nedeniyle; kadınlar ise çocuk sahibi olmaları durumunda belirli şartlara göre emekli maaşı almaya başlayabilirler. 

Kadınlara 6 Yıl Avantajı

Kadın çalışanlara doğum yapmaları durumunda ek avantajlar sunulmaktadır. Ayrıca, her çocuk için 2 yıl ek süre verilmektedir.

Hemen Maaş Bağlanır

Bu uygulama sayesinde, kadınlar 6 yıl erken emekli olma fırsatına sahip olur ve hemen emekli maaşı almaya başlayabilirler.

Kadınlar, doğum borçlanması yöntemiyle toplamda 3 çocuk için 6 yıl kazanabilirler.

Askerlik Hizmeti En Az 5 Ay Kazandırıyor

Askerlik hizmetini tamamlayan erkekler için de erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Emekli olmaya 5 ay kala olan bir erkek çalışan, bu süreyi borçlanarak hemen emekli maaşı almaya başlayabilir.

Yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olan kişiler, prim gün sayıları yetersizse bu seçeneği tercih edebilirler.

Emeklilik Başvurusu

Emeklilik hakkı kazandığınızda, emeklilik başvurusu yapmanız gerekecektir. Bu başvuruyu SGK'ya veya ilgili kuruma yapmanız gerekebilir. Başvuru işlemleri için gerekli evrakları toplamak da önemlidir.

Görüldüğü gibi, emeklilik hakkı kazanmak için birçok farklı yol bulunmaktadır. Hangi yolu seçeceğinizi ve ne zaman emekli olacağınızı belirlemek için uzman tavsiyeleri ve güncel bilgilerden faydalanmanız önemlidir. Unutmayın ki erken emeklilik veya malulen emeklilik gibi seçenekler, çalışma hayatınızı daha erken noktalamanızı sağlayabilir. Bu nedenle karar vermeden önce iyi bir araştırma yapmanız önemlidir.

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