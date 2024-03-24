10 BİN TL ÖDEME! Son Dakika Açıklandı! Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar Alabilecek

Yapı kredi bankası banka hesabı olanlar için 10 bin TL ödeme başladı. Nakit ihtiyacı olan ve kredi almak isteyen herkes için başvurular yapılacak ve nakit kredi aynı gün içinde kullandırılacaktır. 10 bin TL ödeme almak isteyenler için başlatılan bu yeni kampanyada nakit kredi almak isteyenlerin Yapı Kredi müşterisi olması durumunda hesaplarına aynı gün içinde destek verilecektir.

YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ OLARAK, GELİR BELGESİZ 10.000 TL ÖDEME VERECEK

YAPI KREDİ BANKASI yaptığı yeni duyuru sonrasında, 10 bin TL kredi için başvuruları almaya başladı. Nakit ihtiyacı olan herkes için verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceklerdir. Yapı kredi bankası uygun faizlerle vereceği bu kredilerde şartlar ne olursa olsun aynı gün içinde destek ödemesi alabileceklerdir. Yapı kredi bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler en yakın banka şubesi üzerinden kredilerini hesaplarına atabileceklerdir ve bu kredileri kullanabileceklerdir.

SMS İLE KREDİ başvuru yapmak için Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum tarihi yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz ve bu kredileri kullanabilirsiniz.