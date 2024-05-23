10-15 MİLYON ARASI EMEKLİ Dikkat! Emekli Maaşlarına Ek Ödeme 13400 TL Yatacak! ONAY Verildi!  

13400 TL emekli ödemesi ile ilgili son dakika nakit kredi kampanyası başladı. 13400 TL kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeleri hemen hesaba atabileceksiniz. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan emekliler, maaş aldıkları banka üzerinden başvuru yaparak hızlı ve anında sonuç alacakları bu nakit kampanyasından faydalanacaklardır. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi notunuza bakılarak sizlere verilecek olan bu tutar, banka tarafından nakit avans olarak verilecektir.

Kamu bankası tarafından başlatılan bu kredi avans kampanyası, maaş aldığınız şube veya internet şubesi üzerinden kolayca başvuru yapılarak IBAN numarasına yatacaktır. IBAN numarası üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz ve nakit kredi alabileceksiniz. Bunun için bankadan hemen bir tane internet şifresi alın ve bu şifre ile birlikte nakit avans başvurusu yapın.

13400 TL ödeme aldığınızda bu parayı artı para olarak, emekli maaş hesabınıza ek olarak alacaksınız. Bu durumda nakit avans alacak kişiler, parayı kullandıktan sonra ödemeye başlayacaktır. 13400 TL ödemeyi 12 ay vadeye kadar uzun vadelerde de bankanın uyguladığı faiz oranını ekleyerek geri ödeyebilirsiniz.