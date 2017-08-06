Acun Ilıcalı sevgilisi Şeyma Subaşı ile Fransa’nın dünyaca ünlü sahil kasabası Saint Tropez’de 18-19 Eylül’de evlenecek. Düğün 19 Eylül geccesi ünlü bir beach’te yapılacak. Düğüne 300 kişi davetli. Otel dahil misafirleri Acun Ilıcalı ağırlayacak. Düğün için özel bir davetiye dizayn edildi. Şeyma Subaşı’nın seçtiği davetiyenin en büyük özelliği sade olması.
Kaynak: Pazar Postası
Yılın düğününe sade davetiye!
19 Eylül'de Fransa'da evlenecek olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğün davetiyelerinin sade olması dikkat çekti.Magazin - 06 Ağustos 2017 15:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı
MAGAZİN HABERLERİ
- Çağla Şıkel tatilini uzattı!
- Bergüzar Korel'in diyete girmesi yasak!
- Çağatay Ulusoy kilo almaya başladı!
- Barış teklifine olumsuz yanıt!
- Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!
- Uğur Akkuş'u eşi Gonca Akkuş terk etti!
- Gülşen'i çıldırtan olay: Gidip kapıya dayanacaktım
- Burcu Esmersoy ve Hacı Sabancı tanıştı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.08.2017)
- Asena Atalay ve Tan Taşçı aşk mı yaşıyor?