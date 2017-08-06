Yılın düğününe sade davetiye!

Magazin - 06 Ağustos 2017 15:00

Acun Ilıcalı sevgilisi Şeyma Subaşı ile Fransa’nın dünyaca ünlü sahil kasabası Saint Tropez’de 18-19 Eylül’de evlenecek. Düğün 19 Eylül geccesi ünlü bir beach’te yapılacak. Düğüne 300 kişi davetli. Otel dahil misafirleri Acun Ilıcalı ağırlayacak. Düğün için özel bir davetiye dizayn edildi. Şeyma Subaşı’nın seçtiği davetiyenin en büyük özelliği sade olması.Kaynak: Pazar Postası