Dün akşam 44.'sü düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik Erkek" ödülünü alan Megastar Tarkan, sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etti. Ödül törenine ait fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Tarkan, paylaşımının altına "Oylarıyla beni bu ödüllere layık gören sevenlerime ve Altın Kelebek ailesine çok teşekkürler... Sevgi ve saygılarımla... #altinkelebek #tarkan10 #beniçoksev" notunu düştü. Megastar'ın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Tarkan'dan 'ödül' teşekkürü!
Tarkan, Altın Kelebek Ödülleri sonrasında hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla teşekkür etti.Magazin - 11.12.2017 19:20
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