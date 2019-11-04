Serdar Ortaç yine şaşırttı: "Allah'tan boşandık da..."

Önceki gün Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan hakkında söylediği sözlerle şaşırttı. Şarkıcı, "Allah'tan boşandık" dedi.

04.11.2019 12:49 Magazin

Serdar Ortaç yine şaşırttı: "Allah'tan boşandık da..." Serdar Ortaç önceki gün Etiler'de sahne aldı. Şarkıcı konser esnasında elinden telefonu düşürmeyen kadın dinleyenlerine sitem etti. Ortaç, "Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve el aleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum" dedi.

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklama:

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklama: "Evet haberler doğru!"



'Sürpriz gelin adayını sır gibi sakladı'

İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç, sağlığını soran misafirlere, sürpriz bir evlilik mesajı verdi. Ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Hatta kendisi de şu an burada, fakat kim olduğunu bu gecce açıklamayacağım. O kendini biliyor" dedi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt



Serdar Ortaç:

Serdar Ortaç: "Bencil olmayan tek kişi..."
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