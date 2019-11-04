Serdar Ortaç yine şaşırttı: "Allah'tan boşandık da..."

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklama: "Evet haberler doğru!"
'Sürpriz gelin adayını sır gibi sakladı'
İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç, sağlığını soran misafirlere, sürpriz bir evlilik mesajı verdi. Ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Hatta kendisi de şu an burada, fakat kim olduğunu bu gecce açıklamayacağım. O kendini biliyor" dedi.
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