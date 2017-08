Obezite çocuklarda felç riskini artırıyor

Çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite, çocuklar için de büyük tehdit. Uzmanlar 8 ve 20 yaşlarında yaşıtlarına göre kilolu olanların felç geçirme riskinin % 71 oranında arttığı uyarısında bulunuyor.

Sağlık - 09 Ağustos 2017 11:20

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, pekçok sağlık sorunlarına yol açan obezite ve aşırı kilonun yetişkinler kadar çocukları da tehdit ettiğini söyledi.



Obezite sorunu yaşayan ya da aşırı kilolu çocukların gelecekte inme riskiyle karşılaşma oranlarının normal kilolu çocuklara göre önemli oranda yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Defne Kaya, şöyle konuştu:



“Gördüğümüzde bize çok sevimli ve tatlı gelen tonton çocukları ileride neler bekliyor? 40 bin bireyin uzun yıllar takibi sonucu elde edilen veriler bize kilolu çocukları hoş olmayan şeylerin beklediğini gösterdi.



8 yaşlarında normal kiloda olan ve sınavlara hazırlık, bilgisayar ve teknoloji bağımlılığı, tembellik veya başka nedenlerle 20’li yaşlarda kilo almaya başlayan gençleri ileriki yaşlarında inme (felç) bekliyor. Üstelik de 20’li yaşlarında normal kiloda olan yaşıtlarına oranla %81 daha fazla.”



VKİ’de iki birim artış inme riskini artırıyor

Vücut Kitle İndeksinde (VKİ) yani vücut ağırlığımızın boyumuzun karesine bölünmesi ile elde edilen değerin her iki birim artışının felç (inme) riskini %20 artırdığına dikkat çeken Kaya, “VKİ’nin normal sınırları: 19-24 yaş için 19-24; 25-34 yaş için 20-25; 35-44 yaş için 21-26; 45-54 yaş için 22-27 ve 65 yaş üzerinde 24-29 aralığında olmalıdır.



Aynı şekilde, VKİ değerindeki her iki birim artış acil müdahaleyi gerektiren akut iskemik inme (beyne kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile kan akımının kesilmesi sonucu oluşan inme) görülme riskini %19 artırmaktadır.



Yine, VKİ değerindeki her iki birim artışı acil müdahaleyi gerektiren intraserebral hemoraj (beyin içine kanama) görülme riskini %28 artırmaktadır” uyarısında bulundu.



Ergenlikte kilo verince risk azalıyor

Doç. Dr. Defne Kaya, 8 ve 20 yaşlarında, yaşıtlarına göre kilolu olan çocuklarda ileri yaşlarında inme görülme oranının %71 olduğuna dikkat çekerek “En güzel bulgu ise 8 yaşında kilolu ama 20 yaşında normal kilosunda olan bireylerin yetişkinliklerinde, 8 ve 20 yaşlarında sağlıklı kiloda olanlar gibi sağlıklı olma şansları var” diye konuştu.



Çocuklar hangi egzersizleri yapmalı?

Çocukluk çağı obezitesinin acilen müdahale edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Kaya, “Çocuğunuz yaşıtlarına göre kilolu ise ya da obez ise, iyi ve detaylı bir hekim muayenesinden sonra, detaylı bir egzersiz ve spor programına alınmalıdır. Çocukların egzersizden sıkıldığını da vurgulamalıyım. En güzeli egzersizi spor adı altında çocuklarınıza yaptırmanızdır. Hangi egzersiz ya da spor yapılmalı? Bunun kararını elbette spor hekiminiz ve fizyoterapistiniz bireye özgü değerlendirmeler sonucunda belirleyecektir” diyerek yaşlara göre birkaç örnek verdi:



5 yaş altı- yürüyemeyen çocuklar için:

Sürünme - Aktif oyun -Emekleme



5 yaş altı- yürüyen çocuklar için:

Tırmanma – Yürüyüş –Sıçrama - Koşu içeren oyunlar



Çocuk ve gençler için:

Koşu - Futbol, basketbol, voleybol…- Trambolin - Tenis, squash, badminton – Jimnastik -

Savunma sporları: Karate ve tekvando – Sıçrama

Vücut ağırlığı ile yapılan şınav, plank, çömelme ve adım alma egzersizleri

Müzik eşliğinde aerobik ve boks

Kaya/duvar tırmanışı

Dans



Siz de spor yapın

Doç. Dr. Defne Kaya, şu önerilerde bulundu: “Yaz tatilini fırsata çevirin. Çocuklarınızı deniz, havuz ve kumda ya da bu imkanlarınız yoksa yaz kamplarında, parklarda ve oyun alanlarında spora yöneltin. Çocukların anne babalarının davranışlarını çok iyi taklit ettiğini unutmayın. Sizler hareketsiz bir yaşam sürerken onu spora yönlendirmeniz pek inandırıcı olmayacaktır. Hem kendi sağlığınızı hem de çocuğunuzun sağlığını, geleceğini korumak için spor yapın.”

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.