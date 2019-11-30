Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade'nin yeni dizisi belli oldu. 'Yasak Elma' dizisinde rol alan güzel oyuncu Netflix'le anlaşma yaptı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nesrin Cavadzade, Berkun Oya tarafından Netflix için hazırlanan dizide rol alacak. Sosyal sorunlar üzerinde duran dizide Cavadzade, süpriz bir karakteri canlandıracak. 8 bölüm sürecek mini dizinin yapımcılığını Ali Farkhonde ile Nisan Ceren Göçen yapacakDizinin kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı oyuncular yer alıyor.