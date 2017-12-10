Muhteşem geri dönüş: 4-2

Dün gece TT Arena’da Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk eden Galatasaray, ilk yarısını 2-0 kaybettiği maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 4-2 kazandı.

Spor - 10.12.2017 13:33

Maça rakip yarı sahada baskı ile başlayan sarı kırmızılılar, Akhisar kalesini yoklasa da maçın ilk çeyreğinde istediğini alamadı.



Dakikalar 17’yi gösterirken sezonun performans olarak en kötü isimlerinden olan Muslera’nın yan topta yaşadığı kararsızlık Maicon’un topu kendi kalesine göndermesiyle sonuçlandı. Fakat golden önce Yasin’e, Olcan Adın tarafından yapılan net faulün hakem Ümit Öztürk tarafından es geçildiğini söylemek gerekir. Gol sonrası daha çok rakip kaleye atak yapan Galatasaray, istediği gol ve golleri bir türlü bulamadı. Maçta 43. dakikada Yasin Öztekin’e yaptığı faul sonrası haksız yere oyundan atılan Lopes ise takımını, Galatasaray karşısında 10 kişi bıraktı. Hakemin bu kararıyla adeta çılgına dönen ve hakemin üzerine yürüyen Lopes’i arkadaşları zor zapt etti. Bu dakikadan sonra herkes sarı kırmızılılardan gol beklerken rakip yarı sahada topla buluşan Olcan Adın, Muslera’nın ilerde olduğunu fark ederek 25-30 metreden çok güzel bir aşırtma ile maçı 2-0’a getirdi.



İkici yarıda gol ve goller bulmak isteyen Tudor, Maicon – Garyy Rodrigues değişikliğini yaptı. Maça çok hızlı bir giriş yapan Galasasaray, 49’ da Fernando ve 51’de Bafetimbi Gomis’le eşitliği sağladı. Bulduğu gollerle taraftarını da ayağa kaldıran Cimbom, bulduğu goller ve yaptığı baskıyla rakibi kendi yarı alanına hapsetti. Temponun bir an olsun inmediği maçta, sarı kırmızılıların bir atağı esnasında Mustafa Yumlu’ya yaptığı sert hareket sonrası Gomis,direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İki takımın da 10’ar kişi kaldığı maçta eşitliği ise 70. Dakikada Belhanda bozdu: 3-2. Gol bulmak amacıyla ileri çıkan Akhisar’ın yarı sahasında boşluklar bulan Galatasaray, Sofiane Feghouli’nin son dakikalarda attığı golle maçı 4-2 kazandı.



Bu galibiyetle puanını 32’ ye çıkaran Cimbom, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Yazı: Şakir Şimsek

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