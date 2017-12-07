Meryem Uzerli evleniyor mu? İddialara cevap verdi!

Magazin - 08.12.2017 06:00

Meryem Uzerli: Ölümden korkuyorum

Meryem Uzerli: Sahnelerde çok sıkıntı yaşadım

Meryem Uzerli: Kendimi kanlar içinde gördüğüm an...

Meryem Uzerli'nin motosiklet aşkı!

Meryem Uzerli evleniyor!

Meryem Uzerli'den klasik dans!

Hamile Meryem!

Meryem Uzerli'den 'Dubaili Şeyh' açıklaması!

Aslı Enver ve Özcan Deniz’le, başrolünü paylaştığı, ‘Öteki Taraf’ filmi vizyona giren Meryem Uzerli, önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi.Arkadaş grubuyla yemek yiyen oyuncuya, fenomen olan ‘Game of Thrones’ dizisinde rol alan İtalyan aktör Christian Vit de eşlik etti. İkili, mekan önünde ayaküstü sohbet ederken objektiflere takıldı.Bir süredir Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro’yla aşk yaşayan Uzerli, ‘Nikah masasına oturacak’ haberlerini “Evlilik yok” diyerek yalanladı.Kaynak: milliyet.com.tr