Meryem Uzerli evleniyor mu? İddialara cevap verdi!

Önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülenen Meryem Uzerli, nikah masasına oturacakları yönündeki iddialara “Evlilik yok” diyerek yanıt verdi.

Magazin - 08.12.2017 06:00
Meryem Uzerli evleniyor mu? İddialara cevap verdi!
Aslı Enver ve Özcan Deniz’le, başrolünü paylaştığı, ‘Öteki Taraf’ filmi vizyona giren Meryem Uzerli, önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Arkadaş grubuyla yemek yiyen oyuncuya, fenomen olan ‘Game of Thrones’ dizisinde rol alan İtalyan aktör Christian Vit de eşlik etti. İkili, mekan önünde ayaküstü sohbet ederken objektiflere takıldı.

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Bir süredir Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro’yla aşk yaşayan Uzerli, ‘Nikah masasına oturacak’ haberlerini “Evlilik yok” diyerek yalanladı.

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Kaynak: milliyet.com.tr

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