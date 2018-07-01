Jessica May'dan alkışlanacak bağış!

“Yeni Gelin” dizisinin başrol oyuncularından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, evlenmek için Brezilya’ya gitti.

Magazin - 01.07.2018 15:57
Jessica May'dan alkışlanacak bağış!
“Yeni Gelin” dizisinin oyuncu-larından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, Brezilya'da nikah masasına oturdu.

Rizeli nişanlısının doğa sevgisinden etkilenen Jessica May, düğün öncesi ona “Hem hatıramız hem de doğaya bir katkımız olsun” diyerek hatıra ormanı fikrinden söz etti.

Kara’nın da fikre sıcak bakması üzerine çift, uygun alan araştırmaya başladı. Jessica May ve Hüseyin Kara, son karar olarak Denizli-Sundurlu’ya dikilmek üzere 2 bin adet fidan bağışında bulundu.

Jessica May evliliğe hazırlanıyor!

Jessica May evliliğe hazırlanıyor!



Nikah şahidi Alex de Souza!

Nikah şahidi Alex de Souza!
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