Jessica May'dan alkışlanacak bağış!

Jessica May evliliğe hazırlanıyor!

Nikah şahidi Alex de Souza!

“Yeni Gelin” dizisinin oyuncu-larından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, Brezilya'da nikah masasına oturdu.Rizeli nişanlısının doğa sevgisinden etkilenen Jessica May, düğün öncesi ona “Hem hatıramız hem de doğaya bir katkımız olsun” diyerek hatıra ormanı fikrinden söz etti.Kara’nın da fikre sıcak bakması üzerine çift, uygun alan araştırmaya başladı. Jessica May ve Hüseyin Kara, son karar olarak Denizli-Sundurlu’ya dikilmek üzere 2 bin adet fidan bağışında bulundu.