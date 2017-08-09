İlhan Şeşen tuvaletini sokağın ortasına yaptı!

Magazin - 09 Ağustos 2017 12:04

İlhan Şeşen: Türkü'yle öpüşürken zorlandım!

İlhan Şeşen kanada yolcusu!

İlhan Şeşen önceki gün Bodrum’da sabah saatlerinde bir ATM'nin duvarına küçük tuvalet ihtiyacını yaparken görüntülendi. Sonrasında da ATM'den para çeken şarkıcı, şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti. İlhan Şeşen'e bu tavrından dolayı bazı vatandaşlar tepki gösterdi.