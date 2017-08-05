Hazal Kaya'nın dönüşü!

Dizi - 05 Ağustos 2017 16:54

Geçtiğimiz gün çekimleri başlayan dizide Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın yanı sıra, Nesrin Cevadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan dizi “Bizim Hikaye”nin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapıyor. Senaryosunu ise Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi kaleme alıyor.