Hanife'den takipçilerine sert tepki: "Bir tek siz akıllısınız"

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan yoruma oldukça sinirlendi.

03.11.2019 13:26 Magazin

Hanife'den takipçilerine sert tepki: "Bir tek siz akıllısınız" Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Fenomen gelin adayı son olarak Eskişehir gezisinden fotoğraflarını sayfasına yükledi.

Gelin adayı Hanife’den şoke eden sözler!

Gelin adayı Hanife’den şoke eden sözler!



Sert tepki!

Bir takipçisi Hanife'nin pozlarının altına "Sanayide mi işe başladınız?" diye yazdı. Bu yorum fenomen ismi çok sinirlendirdi. Hanife takipçisine, "Bir tek siz akıllısınız. Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." diyerek çıkıştı.


Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!

Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!



Yeni imajı dikkat çekti!

Bu arada Hanife Gürdal'ın imajını yenilemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Saçlarını kahkül kestiren Hanife'nin yeni tarzı beğeni topladı.


Hanife'den takipçisine olay cevap!

Hanife'den takipçisine olay cevap!
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