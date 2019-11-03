Hanife'den takipçilerine sert tepki: "Bir tek siz akıllısınız"

Gelin adayı Hanife’den şoke eden sözler!
Sert tepki!
Bir takipçisi Hanife'nin pozlarının altına "Sanayide mi işe başladınız?" diye yazdı. Bu yorum fenomen ismi çok sinirlendirdi. Hanife takipçisine, "Bir tek siz akıllısınız. Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." diyerek çıkıştı.
Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!
Yeni imajı dikkat çekti!
Bu arada Hanife Gürdal'ın imajını yenilemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Saçlarını kahkül kestiren Hanife'nin yeni tarzı beğeni topladı.
Hanife'den takipçisine olay cevap!