Hanife'den takipçilerine sert tepki: "Bir tek siz akıllısınız"

Gelin adayı Hanife’den şoke eden sözler!

Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!

Hanife'den takipçisine olay cevap!

Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Fenomen gelin adayı son olarak Eskişehir gezisinden fotoğraflarını sayfasına yükledi.Bir takipçisi Hanife'nin pozlarının altına "Sanayide mi işe başladınız?" diye yazdı. Bu yorum fenomen ismi çok sinirlendirdi. Hanife takipçisine, "Bir tek siz akıllısınız. Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." diyerek çıkıştı.Bu arada Hanife Gürdal'ın imajını yenilemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Saçlarını kahkül kestiren Hanife'nin yeni tarzı beğeni topladı.