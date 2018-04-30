Gwyneth Paltrow: "Zombi gibi hissediyordum!"

Oyuncu Gwyneth Paltrow, annesi Blythe Danner ile Goop Podcast’e konuştu.Anne olma deneyiminin nasıl hissettirdiğini anlatan Hollywood yıldızı, “İlk çocuğumla sevince boğuldum. Ama ikincisinde şok yaşadım. Doğum sonrası depresyon yaşayan biri olacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.45 yaşındaki aktris ikinci kez anne olduğu günleri "Zindanda gibiydim. Zombi gibi hissediyordum” şeklinde ifade etti.Coldplay’in solisti Chris Martin ile evliliğinden Apple ve Moses adında iki çocuğu olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yapımcı Brad Falchuk ile gizlice evlendi.