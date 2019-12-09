Furkan Andıç'tan bomba itiraf: İnternette bir kızla tanıştım ama...

Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz birbirlerini neden sildi?

Selin Şekerci ve Furkan Andıç'tan sempatik pozlar!

Son olarak Fox TV'de yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde rol alan Furkan Andıç, Youtube'da yayınlanan "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" isimli programa konuk oldu. Yakışıklı oyuncunun yaptığı bir itiraf programa damga vurdu. “En kötü buluşman nasıldı?” şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Andıç, internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:“Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık.”