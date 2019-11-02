Ebru Yaşar: "Yüz kişi ister, biri alır"

Şok isim Netflix'le anlaştı!

Ebru Yaşar, Hürriyet'ten Hakan Gence ile röportaj yaptı. Ünlü şarkıcı Netflix'ten yeni şarkısına kadar birçok açıklamada bulundu.Geçtiğimiz haftalarda Ebru Yaşar'ın bir Netflix dizisinde rol alacağı haberleri çıkmıştı. Ünlü şarkıcı "Bir dizi değil, film. Beni oraya düşünmüşler; kısa ve çarpıcı bir rol. Görüşülen platformlar arasında Netflix de var. Gizlilik anlaşması gereği içerikten şu an bahsedemiyorum. Ocak ayından sonra netleşecek." diyerek doğruladı.Ünlü şarkıcı, Feridun Düzağaç'ın sevilen şarkısı 'Alev Alev'i yeniden yorumlamasıyla ilgili "Bir şarkıyı yüz kişi ister, biri alır! O şarkıya en çok ben inanmışım. Feridun Düzağaç da ters köşe ve farklı bir ses duymak istemiş olabilir. Müzikalite olarak çok yüksek, şarkı gibi bir şarkı. Baştan aşağıya duygu yüklü ve her kelimesi dolu, basamak basamak." dedi.