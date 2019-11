Can Yaman: "Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!"

Can Yaman'dan Hülya Avşar'a yanıt!

Oyuncu Can Yaman, Hello dergisi için Roma’da objektif karşısına geçti.Şu an hayatında kimse olmadığını açıklayan Can Yaman, “Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım, ama dizilerde oldum. Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal” dedi.Can Yaman hayalindeki sevgiliyi anlattı, bu arada hangi kadınlardan kaçtığını da itiraf etti.1) Şefkatli bir kadından hoşlanırım.2) Güler yüzlü, esprili kadınlar ilgimi çekiyor. Ama espri yaparken hanımefendi kalması şart.3) Kadın cıvıl cıvıl, ılıman olmalı.4) Kadının ifadesi, aurası, enerjisi, kokusu ve ses tonu çok önemli.5) Hayatımdaki kişi beni en iyi halime dönüştürmeli.1) Fazla anaç bir kadın antipatik gelebilir.2) Erkek gibi konuşan, yüksek sesli, abartılı tavırlı olanlardan kaçarım.3) Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem.4) Donuk suratlı kişiler ilgimi çekmez.5) Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz vermem