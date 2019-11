Can Yaman: Demet benim için çok özel, çok kıymetli

Can Yaman, bir dönem büyük aşk da yaşadığı Özdemir'e övgüler yağdırdı: "Hiçbir özel konuya bugüne kadar cevap vermedim. Bundan sonra da cevap vermek çok yersiz olur. Beni kutlayıp, kutlamaması hiç önemli değil. Demet benim için çok değerli. Çok kıymetli, çok özel. Her zaman da böyle olacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın hiç bir şey önemli değil. Demet benim için çok özel, çok kıymetli, çok değerli... Bu hep de böyle kalacak. "Özel sorulara hiçbir zaman cevap vermedim, şimdi de vermeyeceğim. Özel konular bana kalsın. Her zaman yanındayım. Her zaman da bir numaralı fanı, takipçisi ben olacağım bu bir gerçek. Her zaman ben onu severek izliyorum. Benim için çok kıymetli, çok yetenekli bir oyuncudur Demet..."