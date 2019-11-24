Bir enfeksiyon sebebiyle uzun süre tedavi gören Çağle Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay’la birlikte Vadistanbul’da görüntülendi.
EĞLENMEYE DOYAMADI
Güzel sunucu, çocuklarıyla birlikte eğlence merkezinde gününü geçirdi. Enfeksiyonu atlatan Şıkel'in çocuklarıyla eğlenceli görüntüleri objektiflere yansıdı. Eğlence merkezindeki aletlere binen Şıkel, etrafa neşe saçtı.
Çağla Şıkel eski sağlığına kavuştu!
Bir enfeksiyon sebebiyle uzun süre tedavi gören Çağle Şıkel'in sağlık durumu hayranlarını sevindirdi.
24.11.2019 13:57 Magazin