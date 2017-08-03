Çağatay Ulusoy'dan yeni proje itirafı!

Çağatay Ulusoy kesinleşmiş bir dizi yada film projesinin olmadığını söyledi.

Dizi - 03 Ağustos 2017 12:50
Çağatay Ulusoy'dan yeni proje itirafı!
Son olarak "İçerde" dizisiyle karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy'un ekranlara ne zaman dönüş yapacağı merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncunun önümüzdeki sezon bir dizide rol alacağı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy önceki gün stil danışmanı İlknur Şeref’le alışverişte görüntülendi. Ulusoy yeni projeleri ile ilgili sorulara, Kesinleşmiş bir sinema filmi ya da dizi projesi şu an yok. Hiçbir şey net değil” açıklamasını yaptı.

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