Son olarak "İçerde" dizisiyle karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy'un ekranlara ne zaman dönüş yapacağı merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncunun önümüzdeki sezon bir dizide rol alacağı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy önceki gün stil danışmanı İlknur Şeref’le alışverişte görüntülendi. Ulusoy yeni projeleri ile ilgili sorulara, Kesinleşmiş bir sinema filmi ya da dizi projesi şu an yok. Hiçbir şey net değil” açıklamasını yaptı.
Çağatay Ulusoy'dan yeni proje itirafı!
Çağatay Ulusoy kesinleşmiş bir dizi yada film projesinin olmadığını söyledi.Dizi - 03 Ağustos 2017 12:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çağatay Ulusoy
DİZİ HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Meryem dizisinde kim kimdir?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon çekimleri başlıyor!
- Dolunay dizisi setinde neler oluyor?
- Binnur Kaya 'Bu Sayılmaz' ile ekrana geri dönüyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Beren Saat 'Gazino'dan servet kazanacak!