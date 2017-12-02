Burak Kut, Beyaz Show'u bastı!
Beyazıt Öztürk, Burak Kut hayranı olan Derya Karataş'a sürpriz hazırladı. Derya Karataş, Burak Kut'a olan hayranlığından bahsederken şarkıcı stüdyoya daldı...
TV Dünyası - 02.12.2017 12:39
Bu hafta Beyaz Show'a 'Aile Arasında' filminin oyuncuları konuk oldu. Beyazıt Öztürk, Derya Karataş'a "Burak Kut'a hayranmışsın" diye sordu. Derya Karataş da ortaokulda Burak Kut konserine gittiğini ve konser bitiminde sahneye atladığını anlattı. Sonrasında görevlilerin kendisine engel olduğunu ve Burak Kut'a ulaşamadığını söyledi.
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Tam o esnada Burak Kut, "Yaşandı Bitti" şarkısını söyleyerek stüdyoya girdi. Derya Karataş bu sürpriz karşısında oldukça şaşırdı.
'Beyaz Show'da son dakika gelişmesi
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