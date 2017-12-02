Burak Kut, Beyaz Show'u bastı!

TV Dünyası - 02.12.2017 12:39

Beyaz Öztürk, Beyaz Show'u bırakacak mı?

'Beyaz Show'da son dakika gelişmesi

Bu hafta Beyaz Show'a 'Aile Arasında' filminin oyuncuları konuk oldu. Beyazıt Öztürk, Derya Karataş'a "Burak Kut'a hayranmışsın" diye sordu. Derya Karataş da ortaokulda Burak Kut konserine gittiğini ve konser bitiminde sahneye atladığını anlattı. Sonrasında görevlilerin kendisine engel olduğunu ve Burak Kut'a ulaşamadığını söyledi.Tam o esnada Burak Kut, "Yaşandı Bitti" şarkısını söyleyerek stüdyoya girdi. Derya Karataş bu sürpriz karşısında oldukça şaşırdı.