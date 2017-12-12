Beyonce'den Nusret'e teklif!

Magazin - 12.12.2017 10:53

Posta'nın haberine göre; Nusret’e bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'den teklif geldi.Daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacak.Beyonce ve Jay Z, Nusret'e mangal karşılığında 20 bin dolar (75 bin lira) ödeme yapacak.