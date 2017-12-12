Beyonce'den Nusret'e teklif!

İşletmeci Nusret Gökçe'nin Salt bea hareketiyle fenomen olduktan sonra Miami'da restoran açmasıyla ünü git gide artıyor.

Magazin - 12.12.2017 10:53
Beyonce'den Nusret'e teklif!
Posta'nın haberine göre; Nusret’e bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'den teklif geldi.

Daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacak.


Beyonce ve Jay Z, Nusret'e mangal karşılığında 20 bin dolar (75 bin lira) ödeme yapacak.

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Bağlantılar: nusret, beyonce, jay-z

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