Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
Armağan Çağlayan'ın isimsiz yazdığı tweet'ler olay oldu. Çağlayan'ın bu mesajları İrem Derici'ye attığı ileri sürüldü.
Dedikodu - 02 Ağustos 2017 11:07
Kanal D'de yayınlanan "Eğlenmene Bak" isimli programın sunuculuğunu yapan İrem Derici, dün yapılacak olan çekimler öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, çekimler ise tamamlanamamıştı. Bu durumun ardından Kanal D'de Projelerden Sorumlu olan Armağan Çağlayan'ın attığı tweet'ler kafaları karıştırdı. İsim vermeden yazdığı tweet'lerle isyan eden Çağlayan, eski çalıştığı ünlülerden de özür diledi. Armağan Çağlayan'ın bu tweet'leri İrem Derici'ye yazdığı iddia edildi..
İşte o tweet'ler:
Öyle bir "kişiliğe" denk geldim ki . Bugüne kadar çalıştığım bütün ünlülerden özür diliyorum.
Disiplin şart! Hele bu piyasada iş yapacaksanız.
Allah ıslah etsin..... Tez vakitte.
Çekirge kaç kere zıplıyordu?
John Crawford'da oscar ödülünü yatakta almış. Daha çok dikkat çekebilir miyim diye. Sene 1940. son filmi olmuş. Misal!
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