Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?

Dedikodu - 02 Ağustos 2017 11:07

@Armagan_caglaya Öyle bir "kişiliğe" denk geldim ki . Bugüne kadar çalıştığım bütün ünlülerden özür diliyorum.

@Armagan_caglaya Disiplin şart! Hele bu piyasada iş yapacaksanız.

@Armagan_caglaya Allah ıslah etsin..... Tez vakitte.

@Armagan_caglaya Çekirge kaç kere zıplıyordu?

@Armagan_caglaya John Crawford'da oscar ödülünü yatakta almış. Daha çok dikkat çekebilir miyim diye. Sene 1940. son filmi olmuş. Misal!

Kanal D'de yayınlanan "Eğlenmene Bak" isimli programın sunuculuğunu yapan İrem Derici, dün yapılacak olan çekimler öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, çekimler ise tamamlanamamıştı. Bu durumun ardından Kanal D'de Projelerden Sorumlu olan Armağan Çağlayan'ın attığı tweet'ler kafaları karıştırdı. İsim vermeden yazdığı tweet'lerle isyan eden Çağlayan, eski çalıştığı ünlülerden de özür diledi. Armağan Çağlayan'ın bu tweet'leri İrem Derici'ye yazdığı iddia edildi..İşte o tweet'ler: