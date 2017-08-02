Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?

Armağan Çağlayan'ın isimsiz yazdığı tweet'ler olay oldu. Çağlayan'ın bu mesajları İrem Derici'ye attığı ileri sürüldü.

Dedikodu - 02 Ağustos 2017 11:07
Kanal D'de yayınlanan "Eğlenmene Bak" isimli programın sunuculuğunu yapan İrem Derici, dün yapılacak olan çekimler öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, çekimler ise tamamlanamamıştı. Bu durumun ardından Kanal D'de Projelerden Sorumlu olan Armağan Çağlayan'ın attığı tweet'ler kafaları karıştırdı. İsim vermeden yazdığı tweet'lerle isyan eden Çağlayan, eski çalıştığı ünlülerden de özür diledi. Armağan Çağlayan'ın bu tweet'leri İrem Derici'ye yazdığı iddia edildi..

İşte o tweet'ler:

@Armagan_caglaya
Öyle bir "kişiliğe" denk geldim ki . Bugüne kadar çalıştığım bütün ünlülerden özür diliyorum.

@Armagan_caglaya
Disiplin şart! Hele bu piyasada iş yapacaksanız.

@Armagan_caglaya
Allah ıslah etsin..... Tez vakitte.

@Armagan_caglaya
Çekirge kaç kere zıplıyordu?

@Armagan_caglaya
John Crawford'da oscar ödülünü yatakta almış. Daha çok dikkat çekebilir miyim diye. Sene 1940. son filmi olmuş. Misal!
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Bağlantılar: İrem Derici, Armağan

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