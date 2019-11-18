Aleyna Tilki'nin özel korumasının sebebi...

Aleyna Tilki neden yüzünü gizlemeye çalıştı?

Aleyna Tilki, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşıyor. İkili Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde beraber dans ederken görüntülenmişti.Aleyna Tilki bir süredir her yere beraberinde özel korumasıyla gidiyor. Ufuk Özcan'ın yazısına göre Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki'nin güvenliği için hem arabasını hem de özel korumasını tahsis etmiş. Aleyna Tilki de Kadir Güneş'in ısrarları sonucu bu durumu kabullenmiş. Aleyna Tilki ile ilgili her şeyle yakından ilgilenen Kadir Güneş yakın çevresine 'Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor' demiş.