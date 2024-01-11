Ziraat Bankası'ndan Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel: Cebinizdeki Telefon Sizi 100 TL'ye Varan Para İadesiyle Buluşturuyor!

Ziraat Bankası, 2024 yılına müjdeli bir kampanya ile giriyor! Ocak ayına özel olarak duyurulan kampanya ile cebinde akıllı telefonu bulunan herkes, QR ödemelerinde 200 TL ve üzeri alışverişlerinde tam 100 TL'lik Bankkart Lira kazanma fırsatını yakalıyor. Detaylar ise oldukça çekici!

Kampanya Koşulları ve Katılım:

Ocak ayının ilk gününden itibaren başlayacak kampanya, 31 Ocak'a kadar devam edecek. Katılım için, işlem öncesinde Ziraat Bankası'nın Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Bu basit adımları takip eden kullanıcılar, QR ödemelerinde ciddi avantajlar elde edecek.

Bankkart Lira'nın Sırları:

Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil ile POS'ta QR ödeme kullanılarak gerçekleştirilen tek seferdeki 200 TL ve üzeri alışverişlerde, kullanıcılara 10 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Toplamda 100 TL'ye kadar kazanç elde etme şansı sunulan bu kampanya ile alışveriş keyfi daha da artacak.

Kampanya Detayları ve Kullanım:

Kampanya süresi boyunca, aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek. QR ödeme ile alışverişler, hem peşin hem de taksitli olarak gerçekleştirilebilecek. Ödeme için ise, görevliye QR ile ödeme yapacağınızı belirtmeniz ve Bankkart Mobil'den gerekli adımları takip etmeniz yeterli.

Bankkart Lira Hesaplama ve Limitler:

Ödemede kullanılacak kartı Bankkart Mobil üzerinden seçip onay vererek ödemeyi tamamlamak, Bankkart Lira'nın hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayacak. Kampanyadan kazanılabilecek maksimum Bankkart Lira tutarı ise 100 TL olarak belirlendi.

Ziraat Bankası'nın Ocak ayına özel bu kampanyası, akıllı telefon kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor. Hem pratik hem de kazançlı olan bu fırsat, kullanıcılara alışveriş deneyimini daha da özel kılacak. Siz de cebinizdeki akıllı telefonunuzu kullanarak Ziraat Bankası'nın avantajlı dünyasına katılın, 100 TL'lik Bankkart Lira ile alışveriş keyfinizi katlayın!