Advert

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 16.500 TL maaşa ek ödeme kararı aldı! Emeklilere jest hızıyla veriliyor

Geçtiğimiz ayın sonunda, Bağ Kur, Emekli Sandığı ve SSK'dan emekli olanlar ile dul ve yetim maaşı alanlar için duyurulan emekli promosyonları, emekli vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 16.500 TL maaşa ek ödeme kararı aldı! Emeklilere jest hızıyla veriliyor
Yayın Tarihi : 2023-07-14 21:56

Emeklilere jest hızıyla veriliyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 16.500 TL maaşa ek ödeme kararı aldı-Geçtiğimiz ayın sonunda, Bağ Kur, Emekli Sandığı ve SSK'dan emekli olanlar ile dul ve yetim maaşı alanlar için duyurulan emekli promosyonları, emekli vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Haberleri duyan emekli vatandaşlar, ek ödemelerini alabilmek için banka değiştirme başvurularına hemen başladılar. Özel bankaların daha yüksek promosyon teklifleri, emekliler ve dul-yetim maaşı alanlar için cazip bir hale gelmişti. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen emekliler, bankaların tekliflerini incelemeye başladılar.

Kamu Bankalarının Ödemeleri

Yapılacak yeni düzenlemenin ardından, emekli maaşlarının banka değiştirenlerin hemen ardından kamu bankaları tarafından 16,500 TL tutarında ödeme yapılacak. Bu miktar, emekli maaşının tutarına göre küçük miktarlarda değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca, aynı bankadan maaş alan bir yakınına davet eden emeklilere ek bir miktar ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Bu fırsatın da değerlendirileceği düşünülmektedir.

Ödemelerin Gerçekleşmesi

Emeklilerin maaşlarının Bağ Kur, Emekli Sandığı veya SSK'dan alınmasının ardından ödemelerin emeklilere yapılacağı bildirilmiştir. Bu da ilk maaşlarını alacakları zamanda, 16,500 TL tutarındaki ödeme hakkını elde edecekleri anlamına gelmektedir. Bu durum, emeklilerin banka değişikliği yaparak daha yüksek promosyonlardan faydalanma isteğini artırmıştır.

Emekli promosyonları, yüksek tutarları ve banka değiştirme talepleri ile emekli vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Kamu bankalarının önerdiği 16,500 TL tutarındaki ödemeler, emekliler için önemli bir maddi destek sağlamaktadır. Banka değişikliği yaparak bu fırsatı değerlendirmek isteyen emekliler, ödemeleri almaya hak kazanacakları ilk maaşlarını heyecanla beklemektedir. Bu gelişmeler, emekli vatandaşlara ek finansal olanaklar sunarken, bankalar arasındaki rekabeti de artırmaktadır.

Benzer Haberler
44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti! 44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti!
Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranında patlama! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı uçtu! Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranında patlama! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı uçtu!
Emekliler paraya para demeyecek! Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi Emekliler paraya para demeyecek! Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi
Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta! 2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor! Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta! 2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor!
44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti! 44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti!
TC kimlik numaranız yeterli! Şipşak yardım parasını bugün ve yarın PTT'den alın! TC kimlik numaranız yeterli! Şipşak yardım parasını bugün ve yarın PTT'den alın!
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar