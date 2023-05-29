Ziraat Bankası seçim sonrası baklayı ağzından çıkardı! Maaşınızın 18 katına kadar nakit ödemesi yapıyor!

Maaşınızın 18 katına kadar nakit ödemesi yapıyor! Ziraat Bankası seçim sonrası baklayı ağzından çıkardı- Son dakika haberi: Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ödemesi yapacağını duyurdu. Banka, düşük faiz oranlarıyla öne çıkan kampanyalarıyla dikkat çekmekte ve kişilerin maaşlarına göre kredi ödemeleri sunmaktadır.

Ziraat Bankası, bugün itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında, maaşlarının 18 katına kadar olan vatandaşlara nakit ödemesi yapacak. Emekli ve bireysel kredilerde son zamanlarda hızlı sonuçlar elde eden Ziraat Bankası, maaş hesabı üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanya dahilinde, vatandaşların ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurularını kabul edecektir.

Bu kampanya kapsamında, 5000 TL'ye kadar maaş alan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Örneğin, 24 ay vadeli 100000 TL kredi kullanmak isteyen bir kişi, çeşitli şartlar altında borçlarını kapatmak için bu destekten faydalanabilecektir.

Ziraat Bankası'na kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, diğer bankalardaki borçlarını kapatabilmek amacıyla başvurularını sadece banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. İhtiyaç kredisi almak isteyen ve maaşlarının 18 katına kadar kredi onayı alıp alamayacaklarını öğrenmek isteyen kişiler ise bankanın resmi internet sitesine girerek başvuru formunu doldurabilecek ve onaylanan krediyi hemen hesaplarına yatırabileceklerdir.

Ayrıca, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak mümkün olacaktır. Onaylanan kredi, hesaplara hızlıca aktarılarak, kullanıcılar istedikleri zaman, özellikle hafta sonu dâhil olmak üzere nakit ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Ziraat Bankası'nın kampanyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kampanyalarla ilgili tüm detaylara kolaylıkla erişebileceklerdir.