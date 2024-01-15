Ziraat Bankası Sabah Açıklama Yaptı! Bireysel İhtiyaçlarınız İçin Dar Gelirliler 10.000 TL Alacak!

Ziraat bankası yeni başlattığı ihtiyaç kredisi için yeni bir duyuru yaptı. Başvuru yapacak olan kişilere banka hızlı ve anında kredi imkanı sağlayacak. Dar gelirli olan ve özellikle de emekli maaşlarını bu bankadan alan kişilere hemen ödeme verecektir. 10 bin TL’ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi alınacaktır. 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi hem düşük faizlerle ödenecek hem de kredi alacak kişiler bu kredi ödemesini 3 yıl vadeye kadar (36 ay) geri ödemesini yapabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ

Ziraat bankası üzerinden başlatılan bu kredi kampanyasında banka şartlara uygun olan herkes için uygun faizlerle kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi için başvuru şartlarına uygun olan herkese banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olanlar daha yüksek limitlerde de kredi alabileceklerdir.

Ziraat bankası düşük faizlerle bu kredileri hızlı ve anında veriyor. Özellikle banka müşterisi olan kişiler 5 dakika içinde, Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden bu kredileri alıyor. Nakit kredi aldığınızda ise hesabınıza bu ödemeler yatıyor. Ayrıca kredi notu 1500 ve üzerinde olanların banka müşterisi olması durumunda daha yüksek limitlerde de kredileri bankanın mobil uygulaması üzerinden alabileceğini söylemek isteriz.

Bankadan emekli maaşı alanlar ise maaşlarının 20 katına kadar emekli kredisi kullanabilir. Ayrıca bankanın verdiği diğer promosyon ve kredi kartı kampanyalarından da yararlanabileceklerdir.