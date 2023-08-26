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Ziraat Bankası Pazartesiden itibaren 5 gün içerisinde 100.000 TL ödeme vereceğini ve hızlı bir şekilde yatacağını açıkladı!

Ziraat Bankası'nın tekrar başlattığı 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara düşük faiz oranları ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Banka müşterisi olan herkes bu kampanyadan faydalanabilir ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

Ziraat Bankası Pazartesiden itibaren 5 gün içerisinde 100.000 TL ödeme vereceğini ve hızlı bir şekilde yatacağını açıkladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 09:32

Ziraat Bankası, 5 gün içerisinde tekrar başlattığı 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla finansal destek sağlıyor. Bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireyler, Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma imkânı bulacaklar.

3 Ay Ertelemeli Kredi İmkanı

Ziraat Bankası, bu kampanya ile 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireylere 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunuyor. Yani, kredi çeken kişiler ödemelere başlamadan önce ilk 3 ay boyunca ödeme yapmak zorunda olmayacaklar.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyasına katılmak isteyenler için başvuru süreci oldukça hızlı ve kolaydır. Banka müşterisi olan vatandaşlar, 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurularını 2 dakika içerisinde gerçekleştirebilirler. 18 yaşından büyük herkes, bu kampanyadan faydalanabilir ve banka müşterisi olmaları durumunda kolayca başvurularını yapabilirler.

Ziraat Mobil Uygulaması İle Kolay Ödeme

Banka müşterisi olan kişiler, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi ödemelerini de kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu sayede kredi ödemelerini takip etmek ve yönetmek oldukça pratik bir hale geliyor.

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