Ziraat Bankası önünde sıra göze çarptı! Senenin en büyük ihtiyaç kredisi kampanyası başladı! 1 milyon TL veriliyor

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, banka 1000.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunuyor. 2023 yılına kadar sürecek olan bu kampanya, birçok kişi için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Kimler Başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş ve emekli olan her birey, Ziraat Bankası'nın bu özel kredi kampanyasından yararlanabilir. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlıdır. Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sadece 2 dakika sonra sonuçları öğrenebilirler.

Kampanya Detayları

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası kapsamında iki farklı kredi paketi bulunmaktadır:

50.000 TL'ye Kadar Kredi: Bu paket kapsamında, 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 1000.000 TL Kredi: Bu paketle, 24 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca, diğer bankalardaki mevcut kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatma imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanyaya katılanlar, başvurularını tamamladıktan sonra belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içerisinde kredi ödemelerini hesaplarında görebilirler.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru formunu doldurarak, istediğiniz zaman kredi talebinde bulunma şansınız bulunmaktadır. Eğer şahsen başvuruda bulunmayı tercih ederseniz, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimliğiniz ve gelir belgenizle birlikte bireysel müşteri temsilcisine başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için ise işler daha da kolaylaşıyor. Şubelere gitmeye gerek kalmadan, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular, düşük faiz oranları ve ekstra masrafsızlık avantajıyla dikkat çekiyor.

Neden Ziraat Bankası'nın İhtiyaç Kredisi Kampanyasını Tercih Etmelisiniz?

Ziraat Bankası'nın bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, birçok avantajı bir araya getiriyor. Öncelikle, gelir belgesiz kredi imkanı sunması, birçok kişi için büyük bir kolaylık. Ayrıca, kredi başvurusu sonuçlarını sadece 2 dakika içerisinde öğrenme şansınız var. Farklı vade seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla, ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

Farklı kredi paketleri, esnek vade seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla, bu kampanya birçok kişi için ideal bir seçenek olabilir. Eğer siz de finansal bir destek arayışı içerisindeyseniz, Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasını değerlendirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama

Eğer Ziraat Bankası'ndan kredi almayı düşünüyorsanız, öncelikle ne kadarlık bir krediye ihtiyacınız olduğunu, ne kadar vade ile geri ödemek istediğinizi ve faiz oranını bilmeniz gerekmektedir. İşte bu bilgileri kullanarak yapılan bir örnek hesaplama:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

1.000.000 TL Vade: 12 Ay

12 Ay Faiz Oranı: %3,69

Bu bilgilere göre;

Aylık Taksit Tutarı: 111.537,35 TL

111.537,35 TL Yıllık Maliyet Oranı: %77.5197

Bu hesaplamalar sadece bilgi amaçlıdır ve bağlayıcı bir fiyat teklifi değildir. Ziraat Bankası'nın faiz oranlarını değiştirme hakkı her zaman saklıdır. Kredi almadan önce bankanın güncel faiz oranlarını ve diğer şartlarını kontrol etmenizi öneririz.

Not: Kredi hesaplamalarında kullanılan faiz oranları ve diğer şartlar, bankanın belirlediği güncel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kredi çekmeden önce mutlaka banka şubesi ile iletişime geçmeniz ve güncel bilgileri almanız önemlidir.