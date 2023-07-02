Ziraat Bankası kartı olanlar yarın 23:59'a kadar mutlaka başvursun: Kart sahiplerine bedava 3.200 TL veriliyor! Karşılıksız karta yatacak

Kart sahiplerine bedava 3.200 TL veriliyor! Karşılıksız karta yatacak! Ziraat Bankası kartı olanlar yarın 23:59'a kadar mutlaka başvursun- Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik bir kampanya kapsamında 3.200 TL hediye edeceğini duyurdu. Kampanyaya katılan müşteriler, Ziraat Bankası'ndan aldığımız bilgilere göre,3.200 TL kazanma fırsatı elde edecekler. Kappatur'da yapılan alışverişlere göre belirlenen tutarlar doğrultusunda Bankkart Lira yükleneceği açıklandı.

Kampanya kapsamında, Bankkart kredi kartı veya banka kartıyla Kappatur'da tek seferde 10.000 TL ile 14.999 TL arasında yapılan alışverişlere 1.000 TL Bankkart Lira, 15.000 TL ile 29.999 TL arasında yapılan alışverişlere 1.500 TL Bankkart Lira, 30.000 TL ve üzeri alışverişlere ise 3.000 TL Bankkart Lira verileceği belirtildi.

Ziraat Bankası'nın duyurusunda, kampanyanın 20 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu ve bugünün son başvuru günü olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını bugün saat 23:59'a kadar yapmaları gerektiği bildirildi.

Katılım sağlamak için, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvurunun yapılabileceği belirtildi. SMS ile kampanyaya katılmak için Banka'nın kayıtlı cep telefonundan "KAPPATUR" yazıp 4757'ye SMS gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

Kampanyadan yararlanabilmek için katılımın zorunlu olduğu ve kampanyaya katılmayan müşterilerin faydalanamayacağı belirtildi. Bankkart Lira kazanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerektiği vurgulandı.

Kazanılan Bankkart Liraların 8 Temmuz 2023 tarihinde yükleneceği ve 23 Temmuz 2023 tarihine kadar anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabileceği belirtildi. Kullanılmayan Bankkart Liraların 24 Temmuz 2023 tarihinde geri alınacağı açıklandı.

Kampanya müşteri bazında olduğu ve bir müşterinin sadece bir kez ödül kazanabileceği ifade edildi. Kazanılabilecek ödül tutarının en fazla 3.200 TL Bankkart Lira olduğu belirtildi.

Uçak bileti alımlarının kampanyaya dahil olmadığı bilgisi paylaşıldı.