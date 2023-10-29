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Ziraat Bankası kart sahibi olan herkes için son dakika müjdesi: Banka kartınıza 75.800 TL ödeme olacak!

Ziraat Bankası, sunduğu yeni kampanyalarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, nakit ihtiyacı olan herkes için 75.800 TL ödeme fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası kart sahibi olan herkes için son dakika müjdesi: Banka kartınıza 75.800 TL ödeme olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 15:11

18 yaş ve üzeri herkesin başvurabileceği bu kampanya kapsamında nakit kredi almak isteyenlere özel ödeme kolaylıkları sunuluyor. Ziraat Bankası, bu özel kampanyasında nakit ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için başvuruların kolay bir şekilde yapılabileceğini duyurdu. Başvuruların internet üzerinden yapılması, başvuru sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, Ziraat Bankası eski sistem olarak da banka şubelerinden başvuruları kabul ediyor.

Kredi Notu Önemli!

Kampanyada kredi notunun da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Başvuru yapacak kişilere 75.800 TL ödeme verileceği gibi, kredi notuna göre daha yüksek limitlerde kredi imkanı da sunuluyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyen herkes için 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanıyor. Özellikle kredi notu düşük olan kişiler için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

Yüksek Limitli Krediler de Mümkün!

Kampanyaya katılan kişilere 75.800 TL ödeme dışında, yüksek limitli belirli krediler de ödenecek. Başvuru yapan kişiler, 8488 TL ödeme almak için başvurduklarında daha yüksek limitlerde kredi ödemesi alma şansına sahip olacaklar. Bu sayede nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için Ziraat Bankası mobil uygulaması büyük bir yardımcı olacak.

75.800 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi seçeneği aşağıdaki gibidir:

  • Aylık Taksit Tutarı: 5.559 TL
  • Faiz Oranı: %3,94
  • Toplam Ödeme: 133.844 TL

Bu kredi seçeneği ile ilgili daha fazla detay ve başvuru için Ziraat Bankası şubelerini veya resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları ve ödeme koşulları hakkında banka ile iletişime geçmek önemlidir.

Emekliler de Unutulmadı!

Emekliler de bu kampanyadan faydalanabilecekler. Ziraat Bankası'nın duyurusu sonrasında onay alan her emekli, başvurularını yaparak emekli maaş hesaplarına ek ödemeleri alabilecekler. Kampanya kısa bir süreliğine geçerli olacak ve kredi kullanmak isteyenlere büyük destek sağlanacak.

Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ile verilecek bu krediler için 18 yaşından büyük, sigortalı ve son iş yerinde en az 6 aydır sigorta primlerinin düzenli olarak ödeniyor olmasını şart koşuyor. Ziraat Bankası'nın bu büyük kampanyası, nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Hızlı ve kolay başvuru imkanları ile herkes bu fırsattan yararlanabilir.

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