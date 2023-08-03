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Ziraat Bankası hesabı olanlara ballı kaymaklı müjde! Yarı yarıya fırsatı kampanyasıyla sevinç oluşturdu!

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, müşterilerine müjdeli bir haberle geldi! Yepyeni bir kampanya olan "Süper Şube" ile müşterilere yarı yarıya fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası hesabı olanlara ballı kaymaklı müjde! Yarı yarıya fırsatı kampanyasıyla sevinç oluşturdu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Yarı yarıya fırsatı kampanyasıyla sevinç oluşturdu! Ziraat Bankası hesabı olanlara ballı kaymaklı müjde-  Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, müşterilerine müjdeli bir haberle geldi! Yepyeni bir kampanya olan "Süper Şube" ile müşterilere yarı yarıya fırsatı sunuluyor. Detayları merak edenler için işte kampanyanın katılım koşulları ve avantajları...

Ziraat Bankası Süper Şube Kampanyası Nedir?

Ziraat Bankası tarafından başlatılan Süper Şube kampanyası, müşterilere cazip bir avantaj sunuyor: Yüzde 50 indirim! Bu kampanya, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM veya müşteri çağrı merkezi üzerinden kolaylıkla katılım sağlanabilir. Ziraat Bankası, en iyi müşteri deneyimi sunmak amacıyla sanal asistan, müşteri hizmetleri ve Süper Şube personeli ile hizmet vermektedir. Bankanın müşterisi olmayan kişiler ise bankanın mobil uygulamasını indirerek hızla başvuruda bulunabilir ve ardından Süper Şube müşterisi olma talebinde bulunabilirler.

Süper Şube Kampanyası

Ziraat Bankası müşterileri, Süper Şube müşterisi olmak için 444 00 00 - 0850 220 00 00 - 0850 258 00 00 numaralarını kullanarak başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda, müşterilere Süper Şube daveti de gönderilecektir ve bu davet üzerine başvurularını gerçekleştirebilecekler. Uygulama ve internet bankacılığı üzerinden işlemlerini tamamlayan Süper Şube müşterileri, ek kartlar da dahil olmak üzere aidat ödemezler. Ayrıca, kredi kartı ile işlem yapan Süper Şube müşterileri, sonradan 4 taksite kadar ücretsiz taksitlendirme yapabilirler. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden aynı bankaya yapılan para transferlerinde ödeme alınmayacaktır. EFT ve FAST işlemlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Diğer kanallarla gerçekleştirilen havale, EFT ve FAST işlemlerinde ise limitler yüzde 50 oranında artırılacaktır. Yeni vadeli TL hesapları için Ziraat Bankası yüzde 1 artı faiz oranı sunacak. ATM aracılığıyla para çekme işlemleri yüzde 50 oranında artırılacaktır. Süper Şube müşterileri, para çekme işlemlerinde herhangi bir masraf ödemezler ve bütün kamu bankalarının ATM'lerinden para çekme ve para yatırma işlemlerinde de masraf alınmayacaktır.

Süper Şube Kampanyasıyla Sunulan Avantajlar

Ziraat Bankası'nın Süper Şube kampanyası, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Yüzde 50 indirim fırsatı ile müşterilere maddi rahatlık sağlamayı amaçlayan kampanya, aynı zamanda daha avantajlı bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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