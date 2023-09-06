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Ziraat Bankası bugün saat 09.13 itibariyle kartlarınıza ödeme yapacak Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar yaşadı!

Ziraat Bankası, yeni bir bireysel tüketici kredisi kampanyası ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası bugün saat 09.13 itibariyle kartlarınıza ödeme yapacak Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar yaşadı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 08:35

Bu kampanya kapsamında, başvurularını gerçekleştiren tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli bireysel kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası bankamatik kartı sahiplerine özel bu kampanya ile nakit ihtiyaçlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde karşılayabilirsiniz. İşte bu özel fırsat hakkında detaylar:

Ziraat Bankası, bu bireysel tüketici kredisi kampanyası ile başvurularınızı hızlıca gerçekleştirebilmenizi sağlar. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için banka şartlarına uygun olanlar, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan bu kampanyadan yararlanabilirler.

3 Ay Erteleme, 36 Ay Vadeli Ödeme

Bu kampanya ile Ziraat Bankası, bankamatik kartı hesabı sahiplerine 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödeme imkanı sunmaktadır. Bu ödeme seçeneği, nakit ihtiyacınızı karşıladıktan sonra ödemelerinizi rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmıştır.

Hemen Ödeme Hizmeti

Ziraat Bankası bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvuru yapan kişiler, aynı gün içinde ödemelerini hesaplarına yatırabilirler. Bu sayede acil nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.

Kredi Limitleri

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası kapsamında kullanabileceğiniz kredi limitleri belirlenmiştir. Gelir belgesiz olarak 30.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunulurken, 30.000 TL üzerindeki krediler için 24 ay vadeli ve gelir belgesi gereklidir. 30.000 TL üzerindeki kredilerde ise başvuru yapacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile başvuru yapabilirler. Kredi puanınızın yüksek olması durumunda, ödeme almak için istediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik belgenizle birlikte 30.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, finansal ihtiyaçlarını hızlı ve uygun koşullarla karşılamak isteyen vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. Başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilir ve nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.

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