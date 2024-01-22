Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı

Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 16:05

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik kampanyalarını artırarak devam ettiriyor ve bu kez Bankkart sahiplerini sevindirecek bir fırsat sunuyor. Yapılan son duyuruya göre, yarın gece yarısı sona erecek olan bu önemli kampanya, Contınental lastik alımlarında +3 taksit imkanı sağlıyor. Kampanya detayları ve koşulları haberimizde...

Ziraat Bankası, hesabı olan müşterileri için gece yarısı sona erecek olan özel bir kampanya düzenliyor. Bankkart kullanıcıları, Contınental lastik alımlarında +3 taksit imkanından yararlanabilirler. Ancak, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin gece yarısına kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

1 Ocak'ta başlayan kampanya, bu gece 23.59'da sona erecek. Kampanya detayları da resmi açıklama ile birlikte duyuruldu. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken koşullar arasında, Bankkart ile 2-12 taksitli ödemelerde +3 taksit seçeneğinin bulunması yer alıyor. Başvuru yapacak olanlar, işlem esnasında satış yetkilisine + taksit talebinde bulunmalılar.

Kampanya, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile Bankkart yetkili üye işyerlerinde 2-12 taksit arası işlemlerde geçerli olacak. Ancak, kampanyadan yararlanabilmek için Bankkart ve Bankkart Başak kart sahibi müşterilerin olmaları gerekiyor. Maksimum 12 taksit yapılabilirken, toplam taksit sayısı ilgili sektör için yasal düzenlemeler ile belirlenen sınırları aşmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kampanya koşullarında değişiklik ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini bu gece yarısına kadar tamamlamaları önem taşıyor.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu sınırlı süreli kampanya, müşterilere özel avantajlar sunarak dikkat çekiyor. Contınental lastik alımlarında ek taksit imkanı sağlayan bu kampanya, kullanıcılarına finansal esneklik sunma hedefi güdüyor.

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