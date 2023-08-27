Advert

Ziraat Bankası az önce duyurdu! Vatandaşlara 1.500 TL karşılıksız para yatırılacak

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusuyla gündeme geldi. Kart sahiplerinin hesaplarına sürpriz bir şekilde 1.500 TL yatırılacağı müjdesi verildi.

Ziraat Bankası az önce duyurdu! Vatandaşlara 1.500 TL karşılıksız para yatırılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 13:24

Vatandaşlara 1.500 TL karşılıksız para yatırılacak! Ziraat Bankası az önce duyurdu-  Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusuyla gündeme geldi. Kart sahiplerinin hesaplarına sürpriz bir şekilde 1.500 TL yatırılacağı müjdesi verildi. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyenler için zaman hemen harekete geçme vakti geldi.

Ziraat Bankası'ndan Hediye Çeki Kampanyası: Bankkart ile Troy'da 1.500 TL Değerinde Hediye Çeki!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel ve oldukça avantajlı bir kampanyayı başlattı. Kampanya duyurusunda, "Bankkart ile Troy'da 1.500 TL değerinde hediye çeki!" ifadesiyle büyük bir fırsatın kapıları açıldı. Kampanya detaylarına göre, Bankkart sahiplerine özel olarak troyestore.com ve Troy mağazalarından yapılacak 9.000 TL ve üzeri iPad alışverişlerinde, tam 1.500 TL değerinde Apple aksesuarları için kullanılabilecek özel bir kupon kodu sunulacak.

Kampanya Süresi ve Katılım Koşulları

Bu özel kampanya, 14 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlendi. Kampanyaya katılım için öncelikle troyestore.com ve Troy mağazalarına uğramanız gerekmektedir. Bu fırsattan faydalanabilmek için Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, kredi kartı ve banka kartı özelliklerini kullanarak kampanyaya dahil olabilecekler. Katılım koşulları arasında dikkat çeken bir detay ise, kampanya dönemi boyunca bir müşterinin toplamda en fazla 1.500 TL değerinde hediye çeki kazanabileceği şeklindedir.

Kampanyaya Katılım Yolları ve Detayları

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilere, ödeme anında kullanılabilecek 1.500 TL değerindeki Apple aksesuarları hediye çekleri sunulacak. Katılım için ise Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi ve SMS kanalları kullanılabilecek. SMS yoluyla kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahiplerinin sadece "IPAD" yazıp 4757 numarasına kısa bir SMS göndermeleri gerekmektedir. Kazanılan indirim kodları, müşterilerin Banka kayıtlı cep telefonlarına SMS yoluyla iletilerek bildirilecektir.

Kampanya İndirim Kodlarının Kullanımı

Elde edilen indirim kodları, Troy mağazaları ve troyestore.com üzerinde yapılan alışverişlerde ödeme anında kullanılabilecek. Bu sayede müşteriler, kampanyanın sunduğu avantajlı fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecekler. Kampanya kapsamında asıl kart sahipleri yanı sıra, ek kart ve sanal kart sahipleri de harcamalarını bu fırsatla birleştirerek kazançlı çıkabilecekler. Ancak her bir müşterinin kampanyadan sadece bir defa faydalanabileceğini unutmamanız önemlidir.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, kart sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. 1.500 TL değerindeki Apple aksesuarları hediye çeki, müşterilere cazip bir alışveriş deneyimi yaşatmak için bekliyor. Kampanya detaylarına uygun bir şekilde hareket ederek, kampanya süresi içinde bu avantajlı fırsattan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Benzer Haberler
TOKİ, Eylül ayı için müjdeyi verdi! Herkesin evi olacak! 4.400 TL taksitle 3+1 orta gelir grubu konut projesi TOKİ, Eylül ayı için müjdeyi verdi! Herkesin evi olacak! 4.400 TL taksitle 3+1 orta gelir grubu konut projesi
Kartlar yeniden dağıtıldı! Herkes önlemini alsın! Doların üzerine benzin dökülecek tarih belli oldu... Dolar kahini banka açıkladı Kartlar yeniden dağıtıldı! Herkes önlemini alsın! Doların üzerine benzin dökülecek tarih belli oldu... Dolar kahini banka açıkladı
Bedavadan bir tık ucuz! CarrefourSA müthiş kampanya yaptı! Deterjan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatları dipte! Bedavadan bir tık ucuz! CarrefourSA müthiş kampanya yaptı! Deterjan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatları dipte!
Son Dakika: Bankalar duyurdu, yarın başvuru yapanların banka hesaplarına 1000 TL yatacak! Son Dakika: Bankalar duyurdu, yarın başvuru yapanların banka hesaplarına 1000 TL yatacak!
A101-ŞOK ve BİM marketlere gözdağı verdi! 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL'den satıyor! Daha ucuzu yok! A101-ŞOK ve BİM marketlere gözdağı verdi! 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL'den satıyor! Daha ucuzu yok!
Dolar çakıldı, benzin fiyatlarında indirim tez geldi! Depoları fulleyecekler bir kez daha düşünün! İşte benzin dizel litre fiyatları Dolar çakıldı, benzin fiyatlarında indirim tez geldi! Depoları fulleyecekler bir kez daha düşünün! İşte benzin dizel litre fiyatları
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli
  • 22-08-2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli