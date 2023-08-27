Ziraat Bankası az önce duyurdu! Vatandaşlara 1.500 TL karşılıksız para yatırılacak

Vatandaşlara 1.500 TL karşılıksız para yatırılacak! Ziraat Bankası az önce duyurdu- Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusuyla gündeme geldi. Kart sahiplerinin hesaplarına sürpriz bir şekilde 1.500 TL yatırılacağı müjdesi verildi. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyenler için zaman hemen harekete geçme vakti geldi.

Ziraat Bankası'ndan Hediye Çeki Kampanyası: Bankkart ile Troy'da 1.500 TL Değerinde Hediye Çeki!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel ve oldukça avantajlı bir kampanyayı başlattı. Kampanya duyurusunda, "Bankkart ile Troy'da 1.500 TL değerinde hediye çeki!" ifadesiyle büyük bir fırsatın kapıları açıldı. Kampanya detaylarına göre, Bankkart sahiplerine özel olarak troyestore.com ve Troy mağazalarından yapılacak 9.000 TL ve üzeri iPad alışverişlerinde, tam 1.500 TL değerinde Apple aksesuarları için kullanılabilecek özel bir kupon kodu sunulacak.

Kampanya Süresi ve Katılım Koşulları

Bu özel kampanya, 14 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlendi. Kampanyaya katılım için öncelikle troyestore.com ve Troy mağazalarına uğramanız gerekmektedir. Bu fırsattan faydalanabilmek için Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, kredi kartı ve banka kartı özelliklerini kullanarak kampanyaya dahil olabilecekler. Katılım koşulları arasında dikkat çeken bir detay ise, kampanya dönemi boyunca bir müşterinin toplamda en fazla 1.500 TL değerinde hediye çeki kazanabileceği şeklindedir.

Kampanyaya Katılım Yolları ve Detayları

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilere, ödeme anında kullanılabilecek 1.500 TL değerindeki Apple aksesuarları hediye çekleri sunulacak. Katılım için ise Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi ve SMS kanalları kullanılabilecek. SMS yoluyla kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahiplerinin sadece "IPAD" yazıp 4757 numarasına kısa bir SMS göndermeleri gerekmektedir. Kazanılan indirim kodları, müşterilerin Banka kayıtlı cep telefonlarına SMS yoluyla iletilerek bildirilecektir.

Kampanya İndirim Kodlarının Kullanımı

Elde edilen indirim kodları, Troy mağazaları ve troyestore.com üzerinde yapılan alışverişlerde ödeme anında kullanılabilecek. Bu sayede müşteriler, kampanyanın sunduğu avantajlı fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecekler. Kampanya kapsamında asıl kart sahipleri yanı sıra, ek kart ve sanal kart sahipleri de harcamalarını bu fırsatla birleştirerek kazançlı çıkabilecekler. Ancak her bir müşterinin kampanyadan sadece bir defa faydalanabileceğini unutmamanız önemlidir.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, kart sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. 1.500 TL değerindeki Apple aksesuarları hediye çeki, müşterilere cazip bir alışveriş deneyimi yaşatmak için bekliyor. Kampanya detaylarına uygun bir şekilde hareket ederek, kampanya süresi içinde bu avantajlı fırsattan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.