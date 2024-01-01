Ziraat Bankası açıkladı: Banka müşterisi olan kişiler 100 bin TL bugünden sonra alabilecek

Ziraat Bankası açıkladı: Banka müşterisi olan kişiler 100 bin TL bugünden sonra alabilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 17:43

Ziraat Bankası, bireysel tüketici kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kredi ödemeleri, bireylerin kredi puanlarına göre belirlenirken, banka müşterileri için özel avantajlar sunuluyor. Banka, müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte hızlı ve kolay bir başvuru süreci vaat ediyor. Ayrıca, başvuruların onaylanması durumunda ödemelerin aynı gün içinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kampanya, 24 ay vadeli ödemelerle birlikte gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor. Ancak, 100.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı kriterler bulunuyor. Özellikle, sigortalı olarak çalışan bireylerin son işyerlerinde en az 6 ay süreyle sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekiyor.

SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da bu avantajlı kredi kampanyasından faydalanabilirler. Emekli maaşı müşterisi olması durumunda, gelir belgesiz kredi kullanma şansına sahip olacaklardır. Maaş müşterisi olmayan bireyler ise maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek ilk maaşlarını aldıktan sonra 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Kimlik ve gelir belgelerini ibraz ettikten sonra, şube onayıyla birlikte aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler. Ayrıca, Ziraat mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen banka müşterileri de bu fırsattan kolayca yararlanabilirler.

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