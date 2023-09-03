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Ziraat Bankası 4 gün içerisinde 44.000 lira ödeme yapacağını açıkladı, TC kimlik numarasını ibraz edene verilecek!

Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası 4 gün içerisinde 44.000 lira ödeme yapacağını açıkladı, TC kimlik numarasını ibraz edene verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 13:52

Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara 44.000 TL ödeme yapılacak ve bu krediler 36 ay vadeli olarak verilecektir. Ziraat Bankası, kamu bankası olması nedeniyle vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelirken düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara aynı gün içinde ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası, bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarına yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, uygun başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlara 44.000 TL ödeme yapılacak ve bu ödeme 36 ay vadeli olarak verilecektir. Ziraat Bankası, kamu bankası kimliğiyle güvenilir bir tercih olurken, düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara finansman sağlama fırsatı sunuyor. Kredi başvurusu yapan herkes, aynı gün içinde ihtiyaç kredisi ödemesi alma şansına sahiptir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası için başvuru şartlarını açıkladı. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların şu koşulları sağlamaları gerekmektedir:

Bireysel müşteri olmaları,

18 yaşından büyük olmaları,

Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyası şartlara uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri verileceğini duyurdu. Banka, 4 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte bireysel ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini de açıkladı. Bu sayede acil nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri

Ziraat Bankası'nın bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki yöntemlerle başvurularını gerçekleştirebilirler:

İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri: Bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şubeler: Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

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