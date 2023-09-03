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Ziraat Bankası 35.000 TL ödemeye başladı! TC kimlikle 18 yaş üzeri olanlara Pazartesi günü acil ödeme var

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı ve bu kampanya ile 35.000 TL'ye kadar ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyenler için bankanın şartları oldukça cazip.

Ziraat Bankası 35.000 TL ödemeye başladı! TC kimlikle 18 yaş üzeri olanlara Pazartesi günü acil ödeme var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 09:14

Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Başvurunuzu yaptığınızda, bankanın belirlediği şartlara uygun olan herkes 35.000 TL için başvuru yapabilirler. Kredi notu düşük olan kişiler dahi, emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden kredi alabilirler. Banka, bu kişilere başvurularının ardından hızla sonuç verir ve kredileri hesaplarına aktararak kullanma imkanı sunar.

Kredi Şartları

Kredi notu düşük olan ve Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan kişiler, kredi başvurusu yapmak için bu bankayı tercih edebilirler. Özellikle kredi notu sıfır olan ve en az 6 aylık sigortası bulunan kişiler, kefil gerekmeksizin kredi kullanabilirler. Banka, bu kredi kampanyası ile müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla farklı finansal durumlara uygun seçenekler sunar.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının yanı sıra özellikle emekli ve devlet memurları için tercih edilen bir kredi kaynağıdır. Ancak banka her müşteriye özel kredi kampanyaları sunar. Ziraat Bankası şubelerine uğrayarak çalışan veya emekli olan kişiler, 35.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirler. Özellikle kredi notu sıfır olan ve en az 6 aylık sigortası bulunan kişiler kefil olmaksızın kredi kullanabilirler.

Unutmayın ki Ziraat Bankası üzerinden kredi almak isteyen kişiler emekli olmaları durumunda maaşlarını bu bankadan almalıdırlar. Eğer maaşınız Ziraat Bankası'nda değilse, bu bankadan kredi başvurusu yapmanız mümkün olmayacaktır.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi fırsatıyla, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak artık çok daha kolay ve hızlı! Başvurunuzu yapın, sonucu hemen öğrenin ve finansal rahatlığın tadını çıkarın.

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