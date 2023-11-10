Ziraat Bankası 17000 TL ödeme vereceğini duyurdu

17000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunan bu kampanya, Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerinde geçerli olup, uygun şartları sağlayan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve banka kredi puanlarının olumlu olması gerekiyor. Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış ve düzenli ödemelerini gerçekleştirmiş müşteriler için de bu kampanya geçerli.

Kredi faiz oranları, müşterinin kredi puanına göre farklılık gösteriyor. Yüksek kredi puanına sahip müşteriler, daha avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirler. Ziraat Bankası'nın bu kampanyasına başvuru için internet bankacılığı, mobil uygulama ya da en yakın Ziraat Bankası şubesi tercih edilebilir. Emekli vatandaşlar da, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alıyorlarsa ve önceki kredi ödemelerini düzenli yapmışlarsa, bu kampanyadan faydalanabilirler.

Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için belirli şartlar yerine getirilmeli ve Ziraat Bankası tarafından belirlenen kredi kullanım koşullarına uygunluk gösterilmelidir. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşların, geçmişte banka ile olan kredi ve ödeme geçmişleri olumlu bir profil çizmiş olması, bankanın kredi verme kriterleri arasında yer alıyor.

Kredi başvurularında dikkate alınan bir diğer önemli husus ise kişinin aylık gelir seviyesidir. Aylık geliri, talep edilen kredi miktarını karşılayabilecek düzeyde olan vatandaşlar için banka, daha olumlu bir kredi verme kararı alabilir. Bu sebeple başvuru sırasında gelir durumunun net bir şekilde belgelenmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın 17000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunan kredi kampanyasına başvurmak için gereken belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi resmi kimlik belgesi,

Gelir durumunu gösterir resmi belge (maaş bordrosu, gelir belgesi gibi),

İkametgah belgesi veya son üç aya ait fatura,

Kredi puanını etkileyebilecek diğer finansal durumları gösterir belgeler (varsa).

Ziraat Bankası tarafından sunulan Tüketici Kredisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

Kredi Türü: Tüketici Kredisi

Tüketici Kredisi Toplam Geri Ödeme Miktarı: 38.907 TL

38.907 TL Faiz Oranı: % 4,14

% 4,14 Aylık Taksit Tutarı: 1.078 TL

Bu kredi paketi, bireysel tüketicilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Kredi kullanımında uygulanan faiz oranı % 4,14'tür ve müşterinin ödeyeceği aylık taksit miktarı 1.078 TL olarak belirlenmiştir. Toplam geri ödeme miktarı ise 38.907 TL'dir.