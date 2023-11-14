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Ziraat Bankası 1 milyon 300 bin TL konut kredisi net ödeme tablosu açıklandı

Türkiye ekonomisinde konut ve ihtiyaç kredileri, hızla değişen piyasa koşullarının etkisi altında dinamik bir yapı sergilemektedir.

Ziraat Bankası 1 milyon 300 bin TL konut kredisi net ödeme tablosu açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 15:27

Özellikle konut kredilerinde yaşanan faiz oranlarındaki artış, hem bireylerin hem de finans kuruluşlarının yakından takip ettiği bir konu haline gelmiştir. Bu durum, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının sunduğu kredi seçenekleri ve ödeme planları ile daha da önem kazanmaktadır.

Faiz Oranlarındaki Artış ve Etkileri

Son dönemde, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi, konut kredilerinde de faiz oranlarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu artış, kredi kullanmayı planlayan bireyler için önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Örneğin, 1 milyon 300 bin TL değerindeki bir konut kredisinin ödeme planı incelendiğinde, faiz oranlarındaki artışın, aylık taksit tutarlarını ve toplam geri ödeme miktarını nasıl etkilediği daha net görülebilir.

Ziraat Bankası Örnek Kredi Tablosu

Konut Kredisi Hesaplama Aracı

Ziraat Bankası, farklı miktarlardaki konut kredileri için detaylı ödeme tablolarını paylaşmaktadır. Bu tablolar, kredi kullanacak bireylerin maliyet hesaplamalarında önemli bir rol oynar. Örneğin, 1 milyon 300 bin TL’lik bir konut kredisi için sunulan ödeme tablosu, aylık taksit tutarının 51.094,23 TL olduğunu göstermektedir. Bu kredinin faiz oranı %3,89 olarak belirlenmişken, yıllık maliyet oranı %58.7818 olarak hesaplanmıştır.

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